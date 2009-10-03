УБОП разоблачил подпольное интернет-казино

Подпольное Интернет-казино обнаружили в Черкассах работники УБОП ГУ МВД Украины.

Казино располагалось на одной из небольших улиц города в «Интернет-кафе», владельцем которого является деловая структура из Днепропетровской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, под вывеской интернет-кафе фактически существовало интернет-казино, которое предоставляло услуги по азартным играм на платной основе с использованием Интернета и электронных систем платежей. Во время игры от посетителей принимались ставки наличными, денежные выигрыши выдавались на руки. В помещении находилось 20 компьютеров, которые сейчас изъяты как вещественные доказательства. Материалы проверки направлены в органы прокуратуры.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 203 УК (Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), которая предусматривает наказание в виде штрафа на сумму 5 млн. гривен.