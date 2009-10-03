Куда девать урановые отходы с берега Днепра?

Кабинет Министров Украины утвердил Государственную целевую экологическую программу для приведения в безопасное состояние урановых объектов производственного объединения «Приднепровский химический завод».

Соответствующее постановление Кабмина №1029 от 30 сентября 2009 г. опубликовано на правительственном сайте.

Заказчиком программы является Министерство топлива и энергетики Украины, руководителем – министр топлива и энергетики, исполнителями – Минтопэнерго и госпредприятие «Барьер».

Программа рассчитана на 2010-2014 гг. Источниками финансирования будут государственный бюджет и международная техническая помощь. Общий прогнозируемый объем финансирования составляет 84,3 млн. грн., в том числе в 2010 году – 26,7 млн. грн., в 2011 г. – 23,4 млн. грн., в 2012 г. – 17,5 млн. грн., в 2013 г. – 11 млн. грн., в 2014 г. – 5,7 млн. грн.

В постановлении сказано, что целью программы является ликвидация негативных экологических последствий деятельности завода и приведение опасных урановых объектов, которые находятся на балансе госпредприятия «Барьер», в экологически безопасное состояние.

В постановлении рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый предусматривает демонтаж зданий и сооружений, ликвидацию хвостохранилищ, расположенных на территории промплощадки завода, и вывоз отходов уранового производства, которые хранятся в хвостохранилищах, в специально оборудованные места для их долгосрочного безопасного хранения. Второй вариант предусматривает захоронение хвостохранилищ на месте их расположения. Недостатком первого варианта является необходимость привлечения значительного объема средств, второго – то, что его реализация не обеспечивает долговременного безопасного хранения хвостохранилищ на территории промплощадки, в частности, на склонах Днепра. Оптимальный вариант решения проблемы будет определен после разработки соответствующей проектной документации.