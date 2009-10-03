Тимошенко: большинство предприятий не могут платить налог на прибыль

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что задержки с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) связаны прежде всего с кризисными явлениями, переживаемыми украинской экономикой, а также невозможностью ряда предприятий платить налог на прибыль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на IX Львовском международном экономическом форуме.

«Большинство предприятий Украины сегодня не способны платить налог на прибыль и не способны сбалансировать свой бюджет так, как было запланировано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с руководством СБУ и Генеральной прокуратуры обязал их провести тотальную проверку возмещения НДС. «Я на сегодняшний день владею информацией, когда некомпенсированный НДС превысил 20 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил мнение, что для того, чтобы получить возмещение НДС, нужно быть членом определенной политической силы или депутатом от нее.