Представительство "Сохнут" возвращается к работе в Одессе

Еврейское агентство «Сохнут» намерено возобновить деятельность своего представительства в Одессе. Об этом сообщил в ходе встречи с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ государственный и общественный деятель Государства Израиль Натан ЩАРАНСКИЙ, прибывший 1 октября в «морскую столицу» в рамках визита вежливости.

Как сегодня сообщили УНИАН в управлении информации мэрии, уроженец Украины Н.ЩАРАНСКИЙ сейчас возглавляет Адельсоновский институт стратегических исследований при «Центре Шалем», где ведёт исследовательскую работу, а также всемирное Еврейское агентство «Сохнут», представительства которого работают в 56 странах мира.

Возглавляемое Н.ЩАРАНСКИМ агентство «Сохнут» - официальная организация Государства Израиль, которая занимается вопросами репатриации. Ранее известный правозащитник Н.ЩАРАНСКИЙ, выдворенный властями из Советского Союза, основал партию «Исраэль Ба-Алия», объединившую выходцев из бывшего СССР, избирался депутатом израильского Кнессета, в 1996-2003 годах возглавлял в Израиле министерство промышленности и торговли, внутренних дел и министерство строительства.