Рабочие группы обоих патриархатов УПЦ займутся унификацией терминологии

Рабочие группы Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов на своих последующих заседаниях рассмотрят вопросы унификации украинской богослужебной терминологии.

Об этом идет речь в протоколе по итогам первой встречи представителей УПЦ МП и УПЦ КП, состоявшейся сегодня в Киево-Печерской Лавре, копией которого располагает УНИАН.

В частности, как указывается в документе, на рассмотрение следующих заседаний рабочих групп решено вынести предложения о конкретных путях и формах сотрудничества в вопросах унификации украинской богословской и богослужебной терминологии.

При этом стороны отмечают положительный предыдущий опыт сотрудничества УПЦ и УПЦ КП в вопросах преподавания в школах «Основ христианской этики», опеки над людьми, которые находятся в местах лишения свободы, опеки над военнослужащими.

«Этот опыт подтвердил пользу такого сотрудничества, поскольку оно позволяет лучше свидетельствовать о православной позиции в общественно-важных вопросах. Именно благодаря консолидированной позиции УПЦ и УПЦ КП удалось достичь существенного сдвига в вопросе преподавания в школах «Основ христианской этики», - говорится в документе по итогам первой встречи.

В то же время в документе отмечается положительный опыт сотрудничества представителей УПЦ и УПЦ КП в рамках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Совещания представителей христианских Церквей.

«Консолидированная позиция от имени ВСЦиРО и Совещания позволила решить такие важные проблемы, как возвращение общинам права приобретать землю в постоянное пользование и установление тарифов на газ для отопления храмов на уровне цен для населения», - отмечается в протоколе.

Предложения о конкретных путях и формах сотрудничества было решено вынести на рассмотрение следующих заседаний рабочих групп.

При этом, как отмечается в документе, совместные заседания рабочих групп будут проводиться на паритетной основе поочередно у каждой из сторон, «если другое не будет определено председателями рабочих групп».

Вместе с тем, председателям групп поручено определять дату и повестку дня каждой следующей встречи.

При этом в документе подчеркивается, что рабочие группы не ставят перед собой цель решать вопросы, которые должны стать непосредственно предметом диалога, потому что заданием рабочих групп является именно подготовка диалога между УПЦ и УПЦ КП.

Также подготовка к диалогу происходит на основании взаимной доброй воли сторон, без какого-либо внешнего давления или вмешательства.

Начало диалога решено считать полезным и для общества, «поскольку он призван способствовать общественному пониманию и конфессиональному миру, преодолению вражды и конфликтов».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось первое заседание рабочих групп по подготовке к диалогу между Украинской православной церковью Московского патриархата и Украинской православной церковью Киевского патриархата с целью возобновления единства украинского православия.

Подготовка к диалогу происходит впервые за историю существования двух церквей.