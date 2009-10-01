Задержали еще одного подозреваемого в убийстве таращанского прокурора

Сотрудниками правоохранительных органов задержан третий подозреваемый в причастности к убийству прокурора Таращанского района Киевской области Сергея Мрука.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области.

Как отметили в ЦОС, задержанный является местным жителем, степень его участия в этом преступлении устанавливается, однако собранные материалы дают основания обстоятельно подозревать в причастности к совершению убийства прокурора всех троих задержанных.

Как отметили в областной милиции, принимаются меры для нахождения оружия, которое задержанные выбросили в один из водоемов, на который указали.

Также в милиции напомнили, что после сообщения об убийстве С.Мрука была создана мощная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли работники Генеральной прокуратуры Украины, областной прокуратуры, МВД и сотрудники ГУ МВД Украины в Киевской области.

В процессе расследования дела были поминутно воспроизведены последние дни и часы жизни прокурора, отработана вся территория Таращи и района, проведен опрос гражданского населения, представителей органов местной власти, близких, знакомых погибшего, что “дало свои результаты”, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября около 20.00 в служебном кабинете прокуратуры Таращанского района Киевской области неизвестный ранил из огнестрельного оружия прокурора района С.Мрука. Прокурор умер по дороге в больницу. Прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники милиции задержали двоих подозреваемых в организации и исполнении этого убийства. Установлено, что заказчиком убийства выступил помощник С.Мрука, а исполнителем преступления – его брат из Житомира. Убийство произошло на почве неприязненных отношений между прокурором и его помощником.