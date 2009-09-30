Исчез один из главных подозреваемых в убийстве таращанского прокурора

Сегодня в селе Копачевка Хмельницкой области похоронят прокурора Таращанского района Киевской области — 33-летнего Сергея Мрука, расстрелянного в минувшее воскресенье в своем служебном кабинете. Об этом пишет "Сегодня".

Проводить Сергея Петровича в последний путь, отдав ему дань памяти, выразили желание ближайшие коллеги и прокурорские работники из других регионов страны», — сообщил первый замгенпрокурора Сергей Винокуров.

По его словам, следственно-оперативная группа работает активно, однако детали дела предпочел не раскрывать. Из неофициальных же источников «Сегодня» стало известно, что бесследно исчез один из главных подозреваемых — местный предприниматель, якобы знакомый с членами семьи убитого и проходящий по делу как свидетель. Куда он делся и где его искать, ответа пока нет. На причастность к убийству отрабатывается и другой человек — некоторое время назад он угрожал Мруку в связи со смертью от сердечного приступа родственника, и насколько эти угрозы были реальны, следствие проверяет.

Мэр Таращи Николай Горобченко заявил, что многие возмущены убийством Мрука. «Он никогда не выпячивался, и я отрицаю его причастность к каким-то земельным сделкам, — говорит глава города. — Недалеко от райцентра были задержаны наркоторговцы, но этот случай с расправой над прокурором несвязан. У нас криминала нет». Источник, близкий к руководству облпрокуратуры, сказал, что доминирует бытовая версия. В Копачевке ее ставят под сомнение. Поселковый голова Николай Савчук заявил, что не слышал и о семейных конфликтах Мрука: «Жили мирно, их ребенок на каникулах был здесь, у бабушки с дедом».