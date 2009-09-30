Минобороны заявлет о критическом состоянии военной авиатехники

Сегодня Вооруженные Силы находятся в очень сложном положении.

Это, как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны Украины, подчеркнул временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО на расширенном заседании коллегии Министерства обороны на тему “О состоянии авиационной техники Вооруженных Сил Украины, путях ее восстановления и развития”.

“Утрачены позитивные тенденции развития, на достижение которых в предыдущие годы расходовались значительные силы. В связи с экономическим кризисом в этом году ситуация значительно ухудшилась и стала настолько критической, что речь идет уже о существенном ограничении возможностей нашей армии выполнять задачи по назначению”, - констатировал В.ИВАЩЕНКО.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя оборонного ведомства, главная причина – отсутствие надлежащего финансирования и в то же время несовершенная система эффективного управления ограниченными ресурсами.

“Бюджетные средства 2009 года позволяют обеспечить для Вооруженных Сил лишь “прожиточный минимум”! Поэтому не удивительно, что состояние исправности авиационной техники – основы боеспособности Вооруженных Сил Украины – оценивается как “критическое” и имеет стойкую тенденцию к последующему снижению”, - подчеркнул В.ИВАЩЕНКО.

Как он добавил, снижение количества боеспособных самолетов является только вершиной айсберга проблем, накопившихся в военной авиации.

“В то же время с нас никто не снимает задачи по обороне государства, защите ее суверенитета и территориальной целостности”, - отметил врио министра обороны Украины.

Также В.ИВАЩЕНКО раскрыл главные цели расширенного заседания коллегии Министерства обороны Украины. “Это, во-первых, проведение анализа современного состояния авиационной техники Вооруженных Сил Украины, определения задач, путей и мер по ее восстановлению. Во-вторых, уточнение задач в сфере военно-технической политики, направленной на обеспечение потребностей военной авиации. В-третьих, выработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса и авиационных предприятий военного ведомства, в частности, по обеспечению потребностей авиации Вооруженных Сил. В-четвертых, анализ деятельности структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, командования видов Вооруженных Сил, командиров авиационных соединений и частей по обеспечению военной авиации и определению предложений по повышению ее качества”, - сказал он.

По убеждению В.ИВАЩЕНКО, “нам необходимо объективно и критически рассмотреть результаты деятельности причастных к этому структур и их руководителей, открыто обсудить проблемные вопросы и найти решения, которые позволят улучшить состояние авиации Вооруженных Сил Украины”.

Также на заседании коллегии выступил заместитель руководителя оборонного ведомства Богдан БУЦА, который ознакомил участников коллегии с современным состоянием и перспективами восстановления и развития авиационной техники Вооруженных Сил Украины.