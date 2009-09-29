Двое из отравленных вчера газом школьников пока в тяжелом состоянии
20:33, 29 сентября 2009Общество
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Сообщение из Житомира
Два житомирских школьника из 47 госпитализированных вчера после отравления неизвестным газом находятся в тяжелом состоянии.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управления МЧС Украины в Житомирской области.
При этом отмечается, что уже у 13-ти госпитализированных детей медики констатировали улучшение состояния.
Как сообщал УНИАН, вчера, 28 сентября, в Житомирской школе №8 неизвестным был применен неизвестный газ, после отравление которым в медицинские учреждения были госпитализированы 47 школьников.
По данному факту проводится проверка правоохранителями и специальной комиссией.
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