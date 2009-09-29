Завтра в Украине - дожди

Завтра ночью на большей части территории Украины, а днем в восточной, южной части и в карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью в западных, северных и центральных областях 4-9° тепла, на остальной территории 10-14°, на побережье морей до 16°; днем 12-17°, на крайнем юге до 20°.

В Киевской области в среду ночью ожидается кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.