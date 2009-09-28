Суд отменил пенсионные взносы для плательщиков единого налога

Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тысяч частных предпринимателей к Кабинету министров Украины.

Как сообщили УНИАН в адвокатской компании “Наталия Субота и партнеры”, суд признал недействительным постановление правительства № 366 “Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения”.

Суд этим же постановлением остановил действие указанного постановления Кабмина до вступления решения в законную силу, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.

Как сообщалось, правительственным постановлением № 366 с 1 мая 2009 года была возложена обязанность на частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.

Адвокат компании “Наталия Субота и партнеры” Андрей НЕЧИПОРЕНКО уже 6 мая подал иск к Кабинету министров. Через два месяца количество подобных исков к правительству от предпринимателей и адвокатов превысило тысячу. Все иски объединили в одно производство.