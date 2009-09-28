Джордж Сорос ждет следующую волну мирового кризиса через год-два

Миллиардер и общественный деятель Джордж Сорос считает, что нынешний глобальный кризис - "это худший кризис за время нашей с вами жизни", передает агентство "Финмаркет".

Как заявил он в ходе телемоста на 6-м Ялтинском ежегодном саммите YES (Yalta European Strategy), международная финансовая система была фактически на искусственном жизнеобеспечении, которое поддерживалось при помощи огромного пакета фискальных стимулов. Сегодня, по его словам, мировая финансовая система "медленно и тяжело, но все-таки возвращается к нормальному состоянию".

Экономический рост в мире будет медленным и "приглушенным" в течение ближайших лет. Причем, добавил он, "в следующем году или через год мы будем свидетелями еще одного падения".

Одним из факторов, которые могут способствовать оздоровлению экономики, миллиардер назвал переход к накопительному финансовому поведению. Он считает, что необходимо делать больше сбережений. "Больше всех пострадали страны - и в первую очередь США - где потребители слишком полагались на ипотеку, не экономили, даже допускали отрицательный уровень сбережений, что негативно отразилось на ситуации, когда цены на жилье упали", - заявил он.

Смещение центров влияния в мировой экономике будет продолжаться, и американская экономика вряд ли будет движущей силой экономики всего мира. При этом, заметил миллиардер, Китай будет развиваться, будет движущей силой. "Но, поскольку китайская экономическая мощь меньше, чем мощь США, в целом по миру экономика будет развиваться и расти медленнее", - считает Сорос.

Говоря о мировой финансовой системе, Сорос подчеркнул, что остается большой вопрос, что будет с ней после кризиса. "Будем ли настаивать на глобализированной финансовой системе или на национальных каких-то системах", - добавил инвестор.

Сорос не стал давать какие-то детальные прогнозы относительно американской валюты, но отметил, что доллар потерял свое доминирующее положение в мире "как наиболее желанной валюты". Между тем, по его словам, "альтернативы доллару не существует".

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