Отец-попрошайка заклеил ребенку глаз, выдавая его за калеку

В Закарпатье отец-попрошайка заклеил несовершеннолетнему ребенку глаз, выдавая его за калеку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник Мукачевского городского отдела ГУМВД Украины в Закарпатской области Наталия МАШИКО.

По ее словам, на днях в Мукачево работники милиции обратили внимание на мужчину, который просил деньги для больного несовершеннолетнего ребенка, у которого был заклеен скотчем глаз. «Правоохранители забрали ребенка в больницу, где и оказалось, что он полностью здоров», - сообщила работница милиции.

Она также сообщила, что отца решено привлечь к ответственности по признакам ст. 150-1 «Использование малолетнего ребенка для занятия нищенством» Уголовного кодекса. За такое преступление предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.