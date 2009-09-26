Тимошенко берет в долг столько, сколько по силам государству

Правительство Украины осуществляет внешние заимствования в соответствии с показателями, определенными государственным бюджетом страны на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО накануне в эфире телеканала «Украина» в ответ на обвинения, высказанные министром экономики оппозиционного правительства Ириной АКИМОВОЙ о превышении втрое нормативов внешнего долга Украины.

«Ровно столько, сколько может государство позаимствовать – мы заимствуем. Не соответствует действительности информация, что заимствовано втрое больше, чем запланировано бюджетом. Абсолютно не соответствует реальности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что правительство работает исключительно в рамках бюджета на 2009 год. «Завершится год, мы отчитаемся перед парламентом, Счетная палата проверяет, и именно поэтому мы абсолютно спокойны, что мы действуем законно. Если мы работаем в бюджете – мы его не нарушаем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.