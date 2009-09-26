УБОП накрыл группировку, которая отмывала деньги

Работники УБОП Управления МВД Украины в Ривненской области ликвидировали организованную преступную группировку, которая с целью «отмывания» денежных средств и уклонения от налогообложения перевела через фиктивные предприятия в наличные свыше 100 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав ОПГ входили двое директоров ряда частных предприятий и один неработающий житель областного центра.

Как установили оперативники, «теневики» создали фиктивные фирмы, которые прикрывали противозаконную деятельность, связанную с предоставлением услуг по переводу безналичных средств в наличные. Около 270 субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированные в Киеве, Одессе, Днепродзержинске, Луцке и Ривне, пользовались незаконными услугами фиктивных фирм. Также установлено, что через эти фиктивные предприятия «конвертировались» и бюджетные средства.

По данным фактам Следственное управление УМВД Украины в Ривненской области возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности участников ОПГ.