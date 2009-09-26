Львовские площади превратятся в сцены

Во Львове 2-4 октября состоится Международный театральный фестиваль «Золотой Лев на улице 2009».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, фестиваль начнется традиционным карнавалом уличных театров. Во время фестиваля площадь перед львовским Оперным театром и центральная площадь города - площадь Рынок - превратятся в театральные сцены, где свои спектакли покажут театральные труппы из Украины, Беларуси, Польши и Франции.

В рамках фестиваля львовяне и гости города смогут увидеть спектакли театров «Воскресение» (Львов), «Вагабунда» (Краков, Польша), Romain-Michel Street Chaud (Леон, Франция) Евпаторийского театра на ходулях, Брестского Драматического академического театра (Брест, Беларусь), «Эквивок» (Киев, Украина), «Пляма» (Гданьск, Польша), «Змист» (Варшава, Польша), «Маката» (Варшава, Польша), Комик-группы «Экивоки» (Киев, Украина).

Во время фестиваля также состоятся актерские мастер-классы.