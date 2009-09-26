Налоговики проводят операцию «Курорт»

В ходе операции «Курорт-2009» налоговая милиция Государственной налоговой инспекции Херсона конфисковала товаров и ценностей на сумму 1 млн. 765,958 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Херсонской области.

В частности, была изъята алкогольная продукция на сумму 398,813 тыс. грн., сигареты на сумму 25,84 тыс. грн., водный транспорт на сумму 312 тыс. грн., игровые автоматы на 564 тыс. грн. Также налоговики выявили 15 незарегистрированных мини-отелей.

Выявлено 12 преступлений в сфере налогообложения.

В ходе операции «Курорт-2009» было проведено 149 проверок в городах Скадовск и Голая Пристань, курортных поселках Лазурное и Железный Порт.