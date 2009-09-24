Львовские депутаты просят Ющенко вызволить Демьянюка из тюрьмы

Львовский областной совет обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой принять безотлагательные меры правовой защиты, в том числе путем урегулирования по дипломатическим каналам, по освобождению американца украинского происхождения Ивана ДЕМЬЯНЮКА из немецкой тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, такое решение депутаты облсовета приняли во время сессии 22 сентября. Решение поддержали 77 депутатов. Всего в составе Львовского облсовета 119 депутатов. После внесения согласованных депутатами поправок в текст обращения сегодня оно было направлено Президенту Украины.

Дело И.ДЕМЬЯНЮКА депутаты Львовщины считают международным заговором с целью дискредитации Украины.

«Более 30 лет продолжается политическое преследование американца украинского происхождения Ивана ДЕМЬЯНЮКА, которому перманентно выдвигается безосновательное обвинение в причастности к уничтожению евреев в гитлеровских концлагерях. Депутаты Львовского областного совета считают дело Ивана ДЕМЬЯНЮКА международным заговором с целью дискредитации украинцев и Украины в глазах мировой общественности. Без сомнения, материалы этого дела сфальсифицированы и сфабрикованы еще КГБ, а в настоящее время активно «подбрасываются» ФСБ России другим государствам, которые поспешно «заглатывают» эту провокационную наживку», - говорится в обращении, копию которого имеет УНИАН.

В документе, в частности, отмечается, что И.ДЕМЬЯНЮК в 1988 году был приговорен к казни израильским судом, однако тот же суд в 1993 году отклонил все обвинения.

«В мае этого года по требованию Федеративной Республики Германии, где, мол, появились новые доказательства вины И.ДЕМЬЯНЮКА, Соединенные Штаты Америки снова депортируют этого, теперь 89-летнего мужчину. Вот уже 4 месяца невинный украинец мордуется в немецкой тюрьме в ожидании судилища», - отмечают депутаты Львовского облсовета.

Они просят В.ЮЩЕНКО принять «безотлагательные меры правовой защиты, в том числе путем урегулирования по дипломатическим каналам, для освобождения Ивана ДЕМЬЯНЮКА».

Как сообщал УНИАН, в мае этого года из США в Германию экстрадировали американца украинского происхождения 89-летнего И.ДЕМЬЯНЮКА.

Прокуратура Мюнхена выдвинула И.ДЕМЬЯНЮКУ обвинение в причастности к убийству в годы Второй мировой войны 27,9 тыс. человек.

По данным следствия, в годы войны И.ДЕМЬЯНЮК служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и был причастен к массовому уничтожению евреев. Сам И.ДЕМЬЯНЮК утверждает, что воевал в Красной армии, а затем попал в плен.

В США И.ДЕМЬЯНЮК приехал в 1952 году как беженец. Он поселился в городе Кливленде (штат Огайо) и работал на автосборочном заводе.

В 1988 году израильский суд приговорил И.ДЕМЬЯНЮКА, который получил в то время американское гражданство, к казни.

Выжившие узники концлагеря Треблинка указывали на него как на "Ивана Грозного" - охранника, который получил такое прозвище за особый садизм.

Но высший суд Израиля отменил смертный приговор, когда стали известны советские документы, которые свидетельствовали о том, что "Иван Грозный" и И.ДЕМЬЯНЮК, - возможно, разные люди.