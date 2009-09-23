В Украине могут осесть 150 тысяч высланных из ЕС азиатов и африканцев

В следующем году в Украине могут легализоваться около 150 тысяч выходцев из Центральной Азии и Африки, которых депортируют с территории Европейского Союза. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:».

В соответствии с соглашением о реадмиссии с Европейским Союзом, ратифицированным Верховной Радой в 2008 году, с января 2010 года Украина обязуется принимать у себя всех нелегалов, если будет доказано, что они попали в ЕС через украинскую границу. Речь идет не только о мигрантах, задержанных непосредственно на границе, но и тех, кто находится в ЕС уже не первый месяц, напоминает издание.

При этом, Украина не сможет возвращать нелегалов в Россию и Беларусь, хотя основной их поток приходится на украинско-российскую и украинско-белорусскую границы. Дело в том, что Госдума РФ не ратифицировала Договор о реадмиссии с Украиной, а Беларусь даже не подписала его. Нет у Украины такого документа и с Индией, и со странами кавказского региона, на которые приходится существенная часть всех нелегалов, отмечают «Комментарии:».

В то же время в пунктах временного содержания нелегальных мигрантов Украина, в лучшем случае, сможет удерживать около 4 тыс. человек, что обойдется бюджету в 3 млн. долларов. Депортация же одного нелегала на его родину обходится государству более чем в 1 тыс. дол., а в этом году на эти потребности в бюджете выделили лишь 3 млн. грн., за которые можно депортировать не больше 400 человек.

Больших сумм не предусмотрено и в проекте сметы на 2010, тогда как в следующем году поток депортированных из Европы может достичь 150 тыс. человек.

В такой ситуации, делают вывод «Комментарии:», наиболее оптимальным вариантом для правительства станет именно иммиграционная амнистия. Решение о необходимости принятия такого документа созрело год назад после министерской конференции Совета Европы по вопросам миграции. Там, кроме традиционных разговоров об укреплении границы, усилении контроля и строительстве пунктов временного проживания, украинская сторона заикнулась о возможности легализации нелегальных мигрантов. Как основной тезис выдвинули аргумент, что многие страны Европы (и не только) использовали механизм, который показал неплохие результаты в плане борьбы с нелегальной миграцией. Косвенные подтверждения возможности иммиграционной амнистии встречаются и в Концепции государственной миграционной политики, в который раз поданной в Верховную Раду. В частности, там речь идет о необходимости определения квот иммиграции с учетом текущей демографической ситуации, стимулирования территориального разделения иммигрантов с учетом ситуации в регионах или стимулирования иммиграции специалистов и работников, необходимых национальной экономике. Отсутствие же более конкретных положений, по мнению издания, обусловлено намеренным нежеланием чиновников загодя озвучивать непопулярные решения, которые потом можно будет ввести правительственными постановлениями и решениями.

Как отмечает еженедельник, Украину к иммиграционной амнистии готовят уже несколько лет. Европейские эксперты неоднократно подчеркивали, что по демографическим критериям Украине необходимо ежегодно привлекать в страну от 300 до 350 тыс. иммигрантов. Опыт европейских стран показывает, что иммиграционная амнистия позволяет сократить «теневую» экономику, снизить уровень коррупции в сфере миграции, получить реальную информацию относительно количества мигрантов, что необходимо для принятия экономических решений, уменьшить расходы на содержание и депортацию нелегалов.

Однако положительные решения об амнистии в Европе предусматривали соответствие нелегала многим критериям, начиная с пребывания на территории государства достаточно длительный срок и заканчивая наличием у иностранца постоянной работы. В Украине же погоня за экономией бюджетных средств может обернуться пополнением на сотни тысяч армии безработных, неустроенных и конфликтных граждан, резюмируют «Комментарии:».