Хранилище ядерных отходов в Чернобыле построят максимально быстро

Завершены стабилизационные работы на объекте «Укрытие», сообщил сегодня на пресс-конференции в Чернобыле министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Завершены стабилизационные работы на объекте «Укрытие». Сегодня завершается 20-летний срок образования и строительства объекта «Укрытие».

Н.ШУФРИЧ объяснил, что с сегодняшнего дня 50% нагрузки крыши «Укрытия» будет направлено на дополнительное сооружение.

По словам министра, одна из главных стен «Укрытия» дала крен на 1,5 м, что вызывало обеспокоенность экспертов.

Он заметил, что «Укрытие» готово принять на себя нагрузку на 15 лет, и выразил надежду, что за это время будет сооружен новый саркофаг, и вопрос о безопасности четвертого реактора будет снят навсегда.

Н.ШУФРИЧ также поблагодарил страны-доноры за осуществленную финансовую помощь и отметил, что в максимально короткие сроки будет завершено строительство хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) и заводов для утилизации жидких и твердых топливных отходов. «Нужно сделать все, чтобы больше не допустить срока переноса их запуска», - сказал он.

Министр заверил, что сегодня уровень радиации на ЧАЭС составляет 0,07 мР/час, что ниже общепринятых показателей в Европе, а в Киеве этот показатель еще ниже.