Ющенко принял участие в ланч-форуме по вопросам изменения климата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в ланче-форуме от имени Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна для Глав государств и правительств – участников Встречи высокого уровня по вопросам изменения климата.

Как сообщили УНИАН в главном управлении информационной политики Секретариата Президента, главной целью Встречи, которая проводится по личной инициативе Генсека ООН, есть общая консолидация усилий руководства государств-членов ООН в изобретении действенных механизмов противодействия опасным вызовам настоящего, вызванным изменениями климата.

В частности, участники Встречи обсудили проблематику уменьшения негативного влияния глобального потепления, снижение объемов углеродных выбросов в атмосферу, предотвращение природных и техногенных катастроф и скоординированную ликвидацию их последствий.

Состоявшиеся дискуссии подтвердили исключительную важность природоохранной тематики в повестке дня ООН, а также ее приоритетное место в деятельности Генсека Организации, который определил 2009 год Годом борьбы с изменениями климата.

В рамках своего участия в ланче-форуме для участников Встречи Президент Украины также принял участие в интерактивной дискуссии на тему «Устойчивые предприятия и достойный труд» в контексте борьбы с климатическими изменениями. Указанная дискуссия была в значительной мере сосредоточена на проблематике создания правительствами государств-участников ООН благоприятных условий для развития предпринимательства - особенно малого и среднего (включая усовершенствование рыночных условий и доступа к ресурсам). Отдельное внимание стороны уделили теме решения проблем малообеспеченных слоев населения через рост занятости и государственно-частного партнерства (в целях развития устойчивых предприятий при одновременном принятии мер по уменьшению углеродных выбросов).