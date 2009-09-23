Русские таблички на магазинах в Кировограде меняли на украинские

В Кировограде сегодня состоялась акция, в рамках которой волонтеры общественного движения «Не будь байдужим!» предлагали владельцам магазинов и учреждений бесплатно заменить русскоязычные таблички на входе «Открыто/Закрыто» аналогичными украиноязычными.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции Валерий ЛЕБЕДЬ.

По его словам, в течение двух часов активисты движения обошли полсотни магазинов и учреждений, расположенных в центральной части областного центра.

«В основном реагировали положительно, даже радостно. Только в пяти магазинах нам отказали категорически. Всего по результатам акции нам удалось заменить 32 таблички. Как оказалось, в Кировограде достаточно много украиноязычных приглашений на входе. Долго пришлось ходить», - рассказал В.ЛЕБЕДЬ.

Он отметил, что целью акции было желание показать, насколько востребованным является украинский язык в повседневной жизни кировоградцев.

По словам организатора, сегодняшняя инициатива проводилась в рамках Всеукраинской акции «Бізнес зустрічає українською». Раньше подобные мероприятия устраивали в таких русскоязычных городах, как Херсон, Днепропетровск, Харьков, Сумы.