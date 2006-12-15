Как купить нефтяную скважину за 0 грн.

В Черниговской области выявлен факт незаконной передачи в интересах другого субъекта предпринимательской деятельности нефтегазоносной скважины. Она была передана по нулевой стоимости, хотя должна была быть оценена в сумму свыше 3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Нарушение было обнаружено в ходе прокурорской проверки, проведенной с привлечением соответствующих правоохранительных органов. Проверялось соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении Государственным геологическим предприятием (ГГП) „Черниговнефтегазгеология” (дочерним предприятием Национальной акционерной компании „Надра Украины”) совместной деятельности по добыче и реализации газа по договору с другим предприятием.

Проверка установила, что служебные лица государственного геологического предприятия, злоупотребляя своими служебными обязанностями, вопреки интересам государства, в нарушение ст.7 Закона Украины „Про оценку имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине”, без учета обязательной оценочной стоимости имущества в сумме свыше 3,8 млн. грн., внесли скважину №2 Скоробагатьковского нефтегазоконденсатного месторождения на баланс как долю ГГП в совместной деятельности по нулевой стоимости.

Следствием таких действий стало существенное уменьшение в деятельности, совместной с частным инвестором, доли государства. Соответственно, и сумма дохода государства от такой деятельности значительно снижается.

По этому фактоу прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).