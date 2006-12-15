В Житомире установили 20-метровую Новогоднюю елку

В Житомире коммунальщики завершили монтаж 20-метровой елки на центральной площади города - Соборной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горисполкома.

Елку привезли с территории Житомирской бумажной фабрики, где строится новый цех и елку должны были срубить.

Новогоднюю елку в Житомире торжественно зажгут 23 декабря, и до Нового Года там будут проходить детские утренники, а в новогоднюю ночь - праздничное действо.