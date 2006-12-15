В Житомире установили 20-метровую Новогоднюю елку

22:59, 15 декабря 2006
Общество
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На ее месте будет цех бумажной фабрики

В Житомире коммунальщики завершили монтаж 20-метровой елки на центральной площади города - Соборной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горисполкома.

Елку привезли с территории Житомирской бумажной фабрики, где строится новый цех и елку должны были срубить.

Новогоднюю елку в Житомире торжественно зажгут 23 декабря, и до Нового Года там будут проходить детские утренники, а в новогоднюю ночь - праздничное действо.

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