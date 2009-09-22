В Одесской области с топором напали на нетрезвого судью: потерпевший в коме
Ценные вещи нападавший не взял
В реанимационное отделение Николаевской райбольницы Одесской области госпитализирован после нападения неизвестного злоумышленника судья местного суда Владимир БЕЗУСОВ, у которого медики зафиксировали рубленые раны головы и черепно-мозговую травму.
Об этом сообщил УНИАН сотрудник Центра общественных связей областного управления внутренних дел Владимир ШАБЛИЕНКО.
«Преступник напал на судью В.БЕЗУСОВА, который находился в нетрезвом состоянии, возле его дома. Нанес несколько ударов топором по голове, после чего потерпевший, согласно диагнозу врачей райбольницы, оказался в коме. При этом ценные вещи остались при пострадавшем», - сказал В.ШАБЛИЕНКО.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту нападения на сотрудника суда.
Как сообщил корреспонденту УНИАН в источник в РОВД, полгода назад, 18 апреля текущего года, в пгт. Николаевка было совершено нападение на зятя судьи: убитому также были нанесены тяжелые телесные повреждения.