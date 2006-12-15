Виктор Янукович определился с досрочными выборами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что оснований для досрочных парламентских или президентских выборов нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после окончания встречи Президента Украины с руководителями правящей коалиции.

«Никаких оснований для досрочных президентских или парламентских выборов нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, стране нужна экономическая и политическая стабильность.