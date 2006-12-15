Виктор Янукович определился с досрочными выборами
21:25, 15 декабря 2006Общество
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Мнение премьера не изменилось
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что оснований для досрочных парламентских или президентских выборов нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после окончания встречи Президента Украины с руководителями правящей коалиции.
«Никаких оснований для досрочных президентских или парламентских выборов нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, стране нужна экономическая и политическая стабильность.
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