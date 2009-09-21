Уголовного дела по ДТП с участием сына Томенко не будет

ГАИ отказала в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сына заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО - Павла.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Как сообщил собеседник агентства, органы дознания не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку в этом ДТП, как окончательно выяснилось, виноват пешеход.

Как сообщалось, ДТП с участием сына вице-спикера произошло 16 сентября около 20.00 в Соломенском районе Киева, на ул. Лукашевича.

Автомобиль «Субару Легаси», за рулем которого находился 20-летний Павел ТОМЕНКО, двигался со стороны Воздухофлотского проспекта в направлении улицы Урицкого, где совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на запрещенный сигнал светофора.

Как отметили в ГАИ, действия пешехода подтверждают показания четырех свидетелей, в том числе друзей потерпевшего, которые стояли на момент происшествия на тротуаре.

Выяснено, что потерпевшим является 20-летний житель Киевской области, который получил незначительные травмы, в частности, ушиб головы, и после оказания медицинской помощи в больнице был отпущен домой.