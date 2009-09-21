За жителем Самарской области числится 35 земельных участков в Крыму

Милиция обвиняет власти Крыма в пособничестве массовой скупке россиянами земли на ЮБК.

В частности, заместитель министра внутренних дел – начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ просит мэра Сочи Анатолия ПАХОМОВА предоставить информацию, сколько граждан Украины получили в 2006-2009 годах земельные участки в курортном городе России. В обращении к А.ПАХОМОВУ, которое распространила пресс-служба милиции автономии, Г.МОСКАЛЬ уточняет, что его интересует количество украинских граждан и размер выделенных им участков «на территории Сочинского горсовета».

Со своей стороны крымская милиция утверждает, что крымская власть, «обделяя сограждан, дает возможность и способствует некоторым гражданам Российской Федерации беспрепятственно скупать земли на ЮБК».

Милиция в качестве примера сообщает, что за жителем Самарской области РФ К. числится 35 земельных участков на Южном берегу Крыма. Крымский Главк приводит список участков с указанием сумм, уплаченных по договору купли-продажи.

«ГУ МВД Украины в АР Крым и в дальнейшем будет обнародовать кому, кем и в каком количестве земля на ЮБК передается, всем, за исключением крымчан», - заявили в пресс-службе.