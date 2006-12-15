Ющенко кажется, что налоговики считают себя богами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ситуация с возмещением НДС угрожает национальной безопасности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что проблема невозвращения НДС является тестом для власти – сможет ли она организовать прозрачные отношения с предпринимателями в этом вопросе.

Президент напомнил, что сегодня предприятиям не возмещено НДС на сумму 7,2 млрд. грн., что в 1,7 раза превышает показатели начала года. В.ЮЩЕНКО отметил, что 42% этой суммы не возмещено в сентябре-октябре.

Он сказал, что вопрос возвращения НДС перешел в ручное управление. Президент заявил, что даже решения судов по этому вопросу игнорируются. «Существует колоссальный субъективизм, безнаказанность», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что, ему кажется, в налоговой считают себя богами и могут делать что хотят.

Он привел пример по сумскому производственному предприятию «Стиль», где работают преимущественно женщины с ограниченным слухом. Президент эмоционально спросил у первого вице-премьер-министра, министра финансов Николай АЗАРОВА, почему государство не может вернуть инвалидам 780 тыс. грн. НДС. «Мы морально это можем представить?», - спросил он, добавив, что деньги не возвращаются, несмотря на его личное обращение и решения двух судов. «Что, в налоговой администрации работает другой закон?», - спросил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это вопрос национальной безопасности, поскольку такая ситуация с НДС напрямую влияет на экономику. Он отметил, что «это прямой рычаг охлаждения украинской экономики» и если так пойдет и дальше, то запланированные темпы роста необходимо будет делить на два в сторону ухудшения. В.ЮЩЕНКО отметил, что такой проблемы не существует ни в одной европейской демократической стране, поскольку там система работает в электронном режиме, а в Украине наблюдается сверхцентрализация, возвращается “телефонное право”.

Президент призвал все политические силы консолидироваться вокруг этого вопроса и решить его положительно.