Более 70% украинских выпускников не знают, зачем нужна теорема Пифагора

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) заявляет о недостаточном уровне знаний выпускников 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЦОКО, об этом говорится в «Официальном отчете о результатах внешнего оценивания знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений Украины в 2009 г.».

В сообщении отмечено, что в отчете приведено много информации, которая дает возможность непредвзято оценить состояние ситуации в сфере общего среднего образования, назвать общеобразовательные учебные заведения, выпускники которых показали лучшие и худшие результаты после участия во внешнем оценивании.

В частности, привлекают внимание результаты внешнего оценивания по математике. Психометрический анализ свидетельствует, что тест по математике был несложным. Однако участники внешнего оценивания показали неудовлетворительные знания: лишь 25% участников выполнили задания с самым простым тригонометрическим уравнением, 16% – смогли вычислить объем шара, 9% – решили задачи на применение свойств функции, 8,6% – практическую задачу на вычисление расходов краски для окрашивания комнаты, которая имеет форму прямого параллелепипеда. Более 70% участников внешнего оценивания не умеют на практике применять теоремы косинусов, Фалеса и Пифагора.

Не лучше знания по истории Украины. Лишь 41% участников внешнего оценивания определили факторы, обусловившие возникновение украинского казачества в XV–XVI веках. Верно назвать событие, с которого началось освобождение Украины от нацистской оккупации, смогли 29% тех, кто сдавал тесты по истории Украины. Лишь 46% участников тестирования знают о государственно-созидательных процессах в Украине начала 90-х годов XX века. Всего 38% будущих студентов смогли правильно указать дату принятия Конституции независимой Украины, принятия Декларации о государственном суверенитете, Акта провозглашения независимости Украины.

Кроме того, анализ материалов, приведенных в отчете, свидетельствует о том, что далеко не все общеобразовательные учебные заведения подтверждают предоставленный им статус лицеев, гимназий, специализированных заведений. Так, в одной из школ г. Киева, специализирующейся на изучении французского языка, его для сдачи тестов выбрали лишь 7 человек. Но ни один из них не показал результат выше 172 баллов. Аналогичной является ситуация в одной из столичных школ с углубленным изучением украинского языка и литературы. Лишь один человек из 25 выпускников этого заведения получил результат в пределах 173-183 баллов. Ни один не набрал 200 баллов.

В сообщении отмечается, что отчет о проведении внешнего оценивания направлен высшему руководству государства, всех регионов Украины, в научно-исследовательские институты, библиотеки, высшие учебные заведения и органы управления образованием.