Гран-при «Червона рута» получила группа, которая еще утром пела на кухне

В Черновцах 20 сентября грандиозным концертом на стадионе «Буковина» завершился юбилейный фестиваль современной украинской песни и музыки «Червона рута-2009», в котором приняли участие победители нынешнего и предыдущих фестивалей «Червона рута». Фестивалю в этом году исполнилось 20 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, Гран-при фестиваля «Червона рута-2009» получил «Солома-гурт» из Киева, который выступает в стиле фольклорной музыки и исполняет сценические произведения в старинном стиле. Группа существует всего полгода, музыка - это хобби для ее участников.

Диплом победителя из рук председателя судейского совета Кирилла СТЕЦЕНКО и Президента первого Национального канала Василия ИЛАЩУКА получила солистка группы, актриса кино Соломея МЕЛЬНИК, которая поразила черновчан и жюри своим самобытным пением.

«Мы еще утром репетировали у себя на кухне и попали на большую сцену, - сказала С.МЕЛЬНИК. – Победа для нас – это сон. Мы просто хотели почтить память Ивасюка, а тут Гран-при!» – сказала она в интервью журналистам.

Как заявил на юбилейном концерте председатель жюри «Червоной руты-2009» К.СТЕЦЕНКО, за 20 лет существования фестиваля, который проводился 11 раз, это только третье Гран-при, присужденное его участникам.