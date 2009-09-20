В Чернигове появился свой "небоскреб"

В Чернигове в рамках празднования Дня города торжественно введен в эксплуатацию первый 17-этажный дом.

Как передает корреспондент УНИАН, компания-застройщик устроила праздник для жителей микрорайона.

В своем приветствии новоселам городской председатель Александр СОКОЛОВ сообщил, что микрорайон Масаны, где открыт еще один новый дом, имеет перспективы развития. В частности, там планируется за десятилетие строительство 600 тыс. кв.м жилья, новой школы и нескольких детских садов. Сейчас проводятся проектировочные работы относительно расширения микрорайона.

Руководитель компании "Укрсивербуд" Виктор ВЕРЕША отметил, что во время строительства дома применены новые фасадные системы с внешним утеплением, которые до этого практически не использовались в Чернигове. Кроме того, квартиры имеют современное планирование и оборудованы индивидуальным отоплением. Средняя стоимость 1 квадратного метра в новом доме составляла 4 – 4,5 тыс. грн.