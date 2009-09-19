В Чернигове проходит Всеукраинский конкурс кобзарского искусства

В Черниговской музыкальной школе №1 имени С.Вильконского проходит ІІ Всеукраинский смотр-конкурс кобзарского искусства "Кобзарская молодежь Украины".

Как сообщил УНИАН начальник управления культуры городского совета Олег ВАСЮТА, в Чернигове собрались юные кобзари и бандуристы из разных уголков Украины – прибыло почти 50 участников из 10 областей Украины.

Цель конкурса – популяризация и развитие традиционной национальной культуры, а также национального инструментального искусства, предоставление приоритета юношескому кобзарскому движению как составной части патриотического воспитания молодежи.

"Чернигов сегодня имеет мощную школу бандурного искусства и является одним из центров развития этого музыкального искусства", - сказал О.ВАСЮТА. По его мнению, заслуга в этом черниговского ансамбля бандуристов "Соколики" и заслуженного работника культуры Украины Валентины ИЩЕНКО, которая долгое время была художественным руководителем коллектива, а в настоящее время возглавила открытое первое в стране отделение бандурного искусства в музыкальной школе №1 г. Чернигова. Кроме того, в этом году количество желающих научиться играть на этом инструменте увеличилось вдвое.

Сегодня в течение дня будет продолжаться прослушивание участников смотра-конкурса, а завтра на Валу возле памятника Тарасу Шевченко состоится концерт лауреатов смотра-конкурса "Кобзарская молодежь Украины".