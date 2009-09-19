В Сумской области налоговая милиция ликвидировала ночное казино

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Сумской области ликвидировали казино, работавшее в ночное время в городе Ромны Сумской области.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, зал работал только в ночное время и без наружной рекламы. Он размещался на базе бывшего игрового салона «Невада». Налоговая милиция изъяла стол с рулеткой и 17 игровых автоматов.

Напомним, что Закон Украины «О запрете игрового бизнеса» вступил в силу 25 июня. С этого момента и до принятия специального законодательства о создании специальных игровых зон в Украине запрещен игорный бизнес у участие в азартных играх. Выданные лицензии отменяются. К субъектам, которые своевременно не прекратили проведение азартных игр, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8000 минимальных заработных плат (5,14 млн. грн.) с конфискацией игрового оборудования, а прибыль (доход) от проведения азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины.