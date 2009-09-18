Комитет ВР определился с позицией по тубдиспансерам в Днепропетровске

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения считает нецелесообразным объединение противотуберкулезных заведений в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске в рамках проведения выездного заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения сообщила его председатель Татьяна БАХТЕЕВА.

«Объединение днепропетровского областного и днепропетровского городского тубдиспансера считаем крайне нецелесообразным. Прежде чем закрыть городской противотуберкулезный диспансер, как это планировала местная власть, нужно построить новое помещение для городского тубдиспансера», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, намерение перевести 145 больных из городского тубдиспансера в областное объединение «Фтизиатрия» является неприемлемым, поскольку заведение заполнено больными, а скопление пациентов не будет соответствовать санитарным нормам.

Т.БАХТЕЕВА отметила, что проведение выездного заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения в Днепропетровске является плановым. По ее словам, у депутатов вызывает большую обеспокоенность то, что по итогам 2008 года лечебные заведения Днепропетровска по 45 показателям работы заняли последнее место в Украине. Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что уровень заболеваемости туберкулезом в регионе выше среднеукраинского показателя на 20 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость туберкулезом среди детей Днепропетровской области превышает среднеукраинский показатель в полутора раза, сообщила депутат.

В свою, на пресс-конференции, посвященной итогам выездного заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения, губернатор Днепропетровской области Виктор БОНДАРЬ пообещал, что вопрос относительно объединения днепропетровского областного и днепропетровского городского тубдиспансеров будет рассмотрен на заседании областной комиссии.

«Надо подумать и принять решение по областному и городскому диспансеру. По сути, они находятся в одном городе. Стоял вопрос об оптимизации этой сети - не сокращения койко-мест, а сокращение количества руководителей, сколько человек будет управлять этим процессом. Надо принять еще раз решение, посмотреть, вынести на заседание областной комиссии, еще раз посоветоваться, взвесить все за и против, дать информацию на Комитет ВР и потом совместно принять решение. Тут торопиться не надо. Надо принять взвешенное решение,» - отметил В.БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября директор Днепропетровского областного коммунального клинического лечебно-профилактического объединения «Фтизиатрия», заслуженный врач Украины профессор Дмитрий КРЫЖАНИВСКИЙ сообщил, что в областной совет поступили представления от Главного управления здравоохранения Днепропетровской ОГА о ликвидации главного противотуберкулезного заведения в области «Фтизиатрия», с открытием на его площадях Днепропетровского городского противотуберкулезного диспансера.

“Данная реструктуризация является недопустимой и противозаконной в условиях существующей эпидемии туберкулеза в Украине и может привести к фактическому разрушению системы предоставления медицинской помощи больным туберкулезом, в первую очередь сельских административных территорий. Предлагается фактически отменить областное лечебное заведение третьего уровня, которое является главным на территории области", – отметил Д.КРЫЖАНИВСКИЙ.

Он допускает, что причиной данной реорганизации туберкулезной службы Днепропетровской области является территориальное расположение городского противотуберкулезного диспансера.

“Это лечебное заведение стоит в центре Днепропетровска. Это золотой участок – три гектара земли с развитой инфраструктурой. Предполагаю, что именно это и стало основной причиной так называемой «реорганизации». Вероятно, после перемещения медзаведения в пригород, землю и здания тубдиспансера в центре города отдадут", – считает Д.КРЫЖАНИВСКИЙ.

Он замечает, что так называемая «реорганизация» не предусматривает расширения площади для противотуберкулезных заведений или увеличения количества койко-мест.

На просьбу УНИАН прокомментировать эту ситуацию, начальник Главного управления здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валентина ГИНЗБУРГ заявила, что “ничего не сокращается и не закрывается”. “Это чисто политический заказ... Вопрос туберкулеза в области определен как приоритетный что касается финансирования и организационных вопросов. Речь о закрытии и сокращении не идет, этот вопрос никак не обсуждается”, – сообщила В.ГИНЗБУРГ.