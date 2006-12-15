Цены на елки будут колючими

Уже через 2 дня Киев обещают засыпать новогодними елочками. Городские власти запланировали открыть 140 елочных базаров, сообщает «Сегодня», и параллельно обещают «затравить» торговцев нелегальными елками: гонять, конфисковывать товар и т.д.

«В этом году елочные базары стартуют 18 декабря, - сказала начальник отдела торговой инспекции ГУ торговли Наталья Мариянова, - чтобы католики, которые празднуют Рождество раньше, могли бы запастись легальными деревцами. В среднем за сезон в Киеве реализуется 100-120 тысяч елок».

Плохая новость: в этом году лесные красавицы подорожают примерно на 20%. Специалисты объясняют это подорожанием транспортировки.

За хвойное дерево высотой до 1 метра придется выложить 15-20 гривен. За двухметровую елочку – от 30 и выше.

Кстати, замечает издание, в лесхозах под Киевом елочки предлагают значительно дешевле. За два метра лесной красавицы просят до 18 гривен.