Пожарные ворвались на территорию синагоги в Умани

Работники Уманского районного управления МЧС в Черкасской области были вынуждены снять входные ворота, чтобы провести пожарно-тактические учения на территории синагоги в городе Умань.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника Уманского районного управления МЧС в Черкасской области Василий КИСИК, когда спасатели попробовали войти на территорию, охранники синагоги их не пропустили. А поскольку отработать действия бойцов МЧС в случае чрезвычайной ситуации на территории синагоги было необходимо, то работники МЧС, в присутствии охраны, сняли ворота. Работники МЧС все же заехали на территорию синагоги на двух пожарных автомобилях и провели учения личного состава. Во время учений были внесены коррективы, так как недавно построенные пристройка и навес возле синагоги не были согласованы с пожарными и препятствовали заезду автомобилей.

После завершения учений работники МЧС повесили ворота на место.