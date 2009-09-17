За отравление 25 школьников в Кременчуге СЭС «перештрафует всех»

Главный санитарный врач Кременчуга Виктор АКИМОВ заявляет, что причиной отравления детей в школе №6 стало невыполнение правил содержания пищеблоков и приготовления пищи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

“Заражение произошло в результате употребления блюд, изготовленных на пищеблоке гимназии. Сейчас трудно сказать, что это за кишечная инфекция, но то, что она возникла на пищеблоке – однозначно», - подчеркнул санитарный врач.

По его словам, «возбудителя (или это дизентерия, или сальмонельоз) мы установим после того, как будут готовы результаты посевов. Но пищеблок находится в крайне неудовлетворительном состоянии, он не подготовлен к новому учебному году». Как утверждает В.АКИМОВ, «там не работает мясорубка, протирочная машина: пюре давят вручную, как дома на кухне. А это в общественном питании не позволяется».

Санитарный врач пообещал, что «мы перештрафуем всех, вплоть до посудомоек. Я настаиваю на том, что весь персонал пищеблока должен быть заменен. Такого я еще не видел - везде паутина и грязь».

В.АКИМОВ заявил, что ему лично стыдно за то, что случилось, и он не снимает ответственности и с работников санстанции, принимавших школу и пищеблок до начала учебного года.

В настоящее время главный санврач вынес постановление о временном закрытии пищеблока. А в решении противоэпидемической комиссии предусмотрели текущий ремонт пищеблока и технологического оборудования.

Впрочем, директор гимназии №6 Елена ШАПОВАЛ заявляет, что информация о неудовлетворительном состоянии пищеблока сильно преувеличена.

В настоящее время на лечении в детской больнице находятся уже 25 детей. Их состояние здоровья средней тяжести и тяжелое без тенденции к ухудшению, сообщил представитель горздравотдела.

Как сообщалось, вчера после 17.00 в детскую больницу Кременчуга Полтавской области были госпитализированы первые 20 учеников школы-гимназии №6 с пищевым отравлением.