Отмену повышенных тарифов Андриевский считает неотложным делом

Проект решения об отмене повышенных тарифов должен быть рассмотрен как неотложный. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Мне как депутату поступают многочисленные обращения киевлян с требованием посодействовать в отмене повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Члены территориальной общины Киева собрали десятки тысяч подписей в поддержку этого требования», - сообщил оппозиционный политик.

Дмитрий Андриевский убежден, что приведенные факты, а также обострение социальной напряженности в связи с кризисом неплатежей за повышенные жилищно-коммунальные тарифы предопределяют неотложность внесения на рассмотрение сессии Киевсовета проекта решения «Об отмене распоряжений исполнительного органа Киевсовета (КГГА) о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».

Как сообщил депутат, проектом решения предусмотрен комплекс мер по нормализации функционирования жилищно-коммунальной сферы Киева, в частности:

- отменить распоряжение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения;

- считать действующими тарифы, что действовали до 1 июня 2009 года;

- обязать КГГА обеспечить проведение перерасчетов и возврат населению излишне оплаченных средств;

- установить мораторий на повышение тарифов до принятия отдельного решения Киевсовета;

- обязать КГГА безотлагательно принять решение об определении исполнителей жилищно-коммунальных услуг и заключения прямых договоров с потребителями;

- провести независимую экспертизу экономического обоснования тарифов;

- обеспечить проведение общественных слушаний по каждому дому.

«Только приняв это решение, мы можем надеяться на дальнейшие шаги относительно реформирования жилищно-коммунальной отрасли», - отметил Дмитрий Андриевский.