5 российских матросов напали на жителя Севастополя

В Гагаринском районе Севастополя милиция задержала пять военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в райотделе милиции, матрос контрактной службы и четверо матросов срочной службы малого противолодочного корабля ЧФ РФ были задержаны утром в понедельник, 14 сентября, за совершение нападения на гражданина Украины, жителя Севастополя Вячеслава М., во время которого насильственно изъяли у него телефон "Nokia 6151" стоимостью около 1300 грн.

По информации собеседника агентства, матрос, который лично отобрал мобильный телефон, задержан, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде. По данному факту Гагаринский райотдел УМВД Украины в городе Севастополе проводит следственные действия.

УНИАН также стало известно, что указанные военнослужащие ЧФ РФ проходят службу на противолодочном корабле «Муромец», который сейчас находится на ремонте на заводе №91 ЧФ РФ, что в Стрелецкой бухте (Гагаринский район города).

В городском управлении УМВД данный факт пока не комментируют.