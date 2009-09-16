Доллар и евро на межбанке скачут

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5040/8,5520 грн./долл., к 11:00 цены выросли – 8,5380/8,5820 грн./долл., а к 12:00 сузился спрэд – 8,5470/8,5805 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,5440/8,5780 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2780/0,2795 грн./рубль, к 11:00 цены поднялись - 0,2790/0,2810 грн./рубль, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2795/0,2810 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2790/0,2805 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал до 30,60 рублей за доллар (-0,2575).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро- доллар изменялись в диапазоне 1,4655/1,4710 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4940/12,5660 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 12,5370/12,6040 грн./евро, и к 12:00 достигли уровня 12,5590/12,6110 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 12,5305/12,5830 грн./евро.