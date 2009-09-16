В центре Днепропетровска накрыли подпольное элитное казино

В ночь на 16 сентября в Днепропетровске работники Главного управления МВД в Днепропетровской области пресекли деятельность подпольного элитного казино, расположенного на центральном проспекте города.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей областного управления милиции, оборудование казино стоит несколько миллионов долларов.

Посетителями казино были постоянные клиенты, которые попадали туда с помощью телефонного звонка. Новые клиенты появлялись только по протекции.

Оперативники обнаружили в казино свыше 20 лиц персонала, за игровыми столами находилось столько же клиентов.

У организаторов незаконного игорного бизнеса изъята документация, перечень клиентов, большая сумма денежных средств (гривни, доллары, евро – в эквиваленте свыше 350 тыс. грн. и игровых жетонов номинальной стоимостью почти 500 тыс. грн., видеокартотека).

В отношении организаторов преступного бизнеса будет возбуждено уголовное дело по ст. 203 Уголовного кодекса Украины («занятие запрещенным видами хозяйственной деятельности», сказали в милиции.

В целом в Днепропетровской области с момента принятия законодательства о запрете игорного бизнеса возбуждены 5 уголовных дел.