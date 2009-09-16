Лета осталось всего на пару дней: в Украину идут заморозки

В Украине уже с 19 сентября ожидается существенное похолодание.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, понижение температуры ожидается в связи с перемещением на территорию Украины холодной воздушной массы из севера.

В частности, 19 сентября местами в северных областях и в Карпатах, 20-21 сентября на большей части территории страны, за исключением Закарпатья, Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма, на поверхности почвы (в Карпатах местами и в воздухе) будут заморозки 0-4°. Дневная температура снизится на 5-8°.

Между тем завтра, 17 сентября, в Украине еще сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Кратковременный дождь ожидается только в северных, а утром и днем и в западных областях.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-9°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и Киевской области завтра местами небольшой кратковременный дождь, кое-где с грозой. Температура ночью по области 10-15°, днем 22-27°, в Киеве ночью 11-13°, днем 23-25°.