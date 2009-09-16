Пьяный безработный нашел занятие: стрелять по женщинам
12:45, 16 сентября 2009Общество
1998
В городе Рени Одесской области
В городе Рени Одесской области 58-летний безработный местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелом из охотничьего ружья ранил в ноги двух работниц кафе.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, инцидент произошел вчера, 15 сентября.
Пострадавшим (50-летней и 24-летней женщинам) оказана медицинская помощь без госпитализации.
Оружие изъято.
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