Пьяный безработный нашел занятие: стрелять по женщинам

В городе Рени Одесской области 58-летний безработный местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелом из охотничьего ружья ранил в ноги двух работниц кафе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, инцидент произошел вчера, 15 сентября.

Пострадавшим (50-летней и 24-летней женщинам) оказана медицинская помощь без госпитализации.

Оружие изъято.