Кабмин предлагает увеличить прожиточный минимум на 61 гривню

Кабинет министров Украины предлагает установить прожиточный минимум с 1 января 2010 г. на уровне 637 грн., с 1 апреля – 651 грн., с 1 июля – 655 грн., с 1 октября – 673 грн. и с 1 декабря 2010 г. – 687 грн.

Это предусмотрено проектом Госбюджета-2010, размещенным на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 января 2010 г. будет составлять 567 грн., с 1 апреля – 579 грн., с 1 июля – 583 грн., с 1 октября – 599 грн., с 1 декабря 2010 г. – 611 грн.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум в 2010 г. будет составлять: с 1 января – 713 грн., с 1 апреля – 729 грн., с 1 июля – 733 грн., с 1 октября – 753 грн., с 1 декабря – 769 грн.

Для трудоспособных лиц с 1 января 2010 г. планируется установить прожиточный минимум на уровне 681 грн., с 1 апреля – 696 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн., с 1 декабря – 734 грн.

Для лиц, которые потеряли работоспособность, прожиточный минимум на следующий год устанавливается в таком порядке: с 1 января – 507 грн., с 1 апреля – 518 грн., с 1 июля – 521 грн., с 1 октября – 535 грн., с 1 декабря – 546 грн.

Уровень прожиточного минимума в Украине на 1 января 2009 г. составлял 626 грн.