В Киеве задержали педофила

Работники криминальной милиции по делам детей Дарницкого райуправления задержали мужчину, который развращал маленьких мальчиков.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, доказано, что задержанный причастен к трем преступлениям.

В августе в милицию Дарницкого района Киева обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный мужчина совершил распутные действия с ее несовершеннолетним сыном. Спустя некоторое время поступили еще два заявления от родителей. В результате проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали 54-летнего киевлянина. Своих жертв мужчина искал в селе Бортничи. Это были мальчики 10-11 лет. Для того, чтобы как-то их заинтересовать, он просил ребенка ему помочь - разгрузить фрукты или овощи за 50 грн. На такое предложение дети с удовольствием соглашались, после чего мужчина принуждал мальчиков к половому акту.

Задержанный пенсионер женат, имеет взрослого сына. Сам он родом из Беларуси, но уже много лет живет в Украине. Во время личного обыска работники милиции обнаружили удостоверение полковника Вооруженных сил Украины. Также мужчина сообщил, что работает в Государственной службе охраны. После проверки работники милиции установили, что удостоверение фальшивое, и в ГСО он также не служит.

Дарницким райуправлением милиции возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, а также проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.