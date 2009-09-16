Сегодня исполняется год экономическому кризису

Год назад, накануне исторического краха инвестиционного банка Lehman Brothers, американского миллиардера Уоррена Баффета просили помочь британскому Barclays в покупке инвестбанка и тем самым спасти Lehman Brothers от банкротства.

Как рассказал У.Баффет в интервью CNBC, представители Barclays позвонили ему и попросили застраховать активы Lehman Brothers, поскольку только при этом условии правительство Великобритании могло бы одобрить поглощение американского инвестбанка. Баффет попросил прислать ему дополнительную информацию о сделке, однако она поступила в его распоряжение слишком поздно. Barclays не смог купить Lehman Brothers, наступившее вслед за этим банкротство инвестбанка обрушило финансовые рынки и знаменовало начало острой фазы глобального финансового кризиса.

У.Баффет признался, что необходимые детали предложения Barclays были переданы ему на голосовую почту, однако он попросту не сумел воспроизвести сообщение. В этой связи некоторые американские СМИ уже задались вопросом, как сложилась бы судьба Lehman Brothers, если бы У.Баффет вовремя проверил голосовую почту на своем телефоне.

15 сентября 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, один из крупнейших инвестиционных банков мира Lehman Brothers с активами на 639 млрд долл. объявил о банкротстве и подал в суд прошение о защите от кредиторов. Банкротство Lehman Brothers стало крупнейшим в истории американского бизнеса. Именно после краха Lehman Brothers финансовый кризис приобрел поистине глобальный масштаб, отмечают сейчас экономисты.