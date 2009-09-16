Тимошенко хочет знать, что происходит в лесу
07:07, 16 сентября 2009Общество
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Премьер проведет совещание в Житомире
17 сентября премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО ожидают в Житомирской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.
В этот день запланировано проведение в области с участием Ю.ТИМОШЕНКО Всеукраинского совещания работников лесного хозяйства. В совещании примут участие ведущие специалисты отрасли, ученые, лесники, члены правительства.
Житомирская область занимает первое место по количеству лесов в Украине. Лесная отрасль здесь чрезвычайно развита, поступления от реализации выработанной ею продукции составляют существенную долю бюджета региона.
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