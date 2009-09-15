Задымление на шахте в Макеевке: на поверхность подняли 136 горняков

Сегодня утром на шахте им. Кирова в г. Макеевке Донецкой области из-за задымления подняты на поверхность 136 горняков.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА, в 3.56 утра 15 сентября на шахте произошло задымление вентиляционной скважины пласта L4. В момент аварии в шахте находились 136 горняков рабочей смены, которые получили команду подняться на поверхность. «В результате эвакуации никто не пострадал», - сказала М.НИКИТИНА. Она также уточнила, что с 4 часов утра шахта работает в режиме реверса воздушной струи. Обстоятельства происшествия расследуются.

Как сообщал УНИАН, 23 августа на шахте им. С.Кирова в Макеевке на горизонте 190 метров после проведения планового реверсирования вентиляционной струи в выработках произошли выбросы угля и газа. Всего под землей находились 355 горняков, на аварийном участке – 12. В результате выброса угля погибли 8 горняков, с травмами и отравлением метановым и угарным газом в больницы были госпитализированы 19 горняков.