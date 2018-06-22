Как девушек разули в центре Киева (фоторепортаж)

Вечером на Андрея парни и девушки сходятся вместе кусать калиту - большой корж из белой муки. Пекут калиту девушки. Тесто сладкое, с медом и запеченное, чтобы его было тяжело укусить. Подвешивают калиту к сволоку посреди хаты. Выбирают часового - господина Калитинского - веселого и шутливого дядьку. Он берет в руки щетку, смоченную в жирной саже, становится возле калиты и приглашает гостя отведать. Если гость засмеется, его мажут сажей. Обязательно следует "ехать" кусать калиту на деревянном “коне”. Если приглашенный не смеется, то он укусит калиту. Если попадется хороший Калитинский, то за весь вечер никто калиты не укусит. Заканчивается все тем, что калиту снимают и делят между всеми участниками игры. Девушкам отдают даром, а парни платят грош девушкам на ленты за то, что калиту месили.

В этом году день Апостола Андрея Первозванного праздновали далеко не все – куда там в столице до народных праздников. А Музей имени Ивана Гончара традиций никогда не забывает. Не забыли и о древнем народном празднике, который рядовой киевлянин в лучшем случае ассоциирует с варениками.Здесь устроили настоящие вечерницы на Андрея.

Здесь все было, как записано в книге обрядов. И калиту готовили, а затем съесть пытались, а девушки ворожили на жениха – как только умели. Даже со всех незамужних сапожки сняли. Да и варениками угощали, и пирожками постными с домашним компотом.

Ну и, танцевали, конечно. Что же это за праздник народный - без танцев, еще и украинский.

Хорошо, хоть кому-то не лень о нем напоминать.

Текст и фото Дмитрия Стаховского